Хуан Мартин Дель Потро победил Джона Иснера в Монреале

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За 1 час 49 минут матча Хуан Мартин сделал девять эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Джон двадцать четыре раза подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 6:2 в пользу аргентинца.

Во втором раунде турнира в Монреале Дель Потро сыграет либо с канадцем Денисом Шаповаловым, либо бразильцем Рожерио Дутрой Да Сильвой.