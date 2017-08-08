Хуан Мартин Дель Потро победил Джона Иснера в Монреале
31-я ракетка мира, аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, в первом круге соревнований Rogers Cup оказался сильнее американца Джона Иснера, занимающего 19-е место мирового рейтинга, — 7/5, 7/5.
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За 1 час 49 минут матча Хуан Мартин сделал девять эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Джон двадцать четыре раза подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 6:2 в пользу аргентинца.
Во втором раунде турнира в Монреале Дель Потро сыграет либо с канадцем Денисом Шаповаловым, либо бразильцем Рожерио Дутрой Да Сильвой.
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