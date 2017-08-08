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8 августа 2017, 8:19 | Теннис | Р-Спорт

Винус Уильямс вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Американка Винус Уильямс вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.

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Девятая ракетка соревнований Уильямс в первом круге была сильнее румынки Ирины-Камелии Бегу, пробившейся в основную сетку через квалификацию, победив со счетом 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 57 минут.

Следующей соперницей Уильямс станет чешка Катерина Синякова.
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