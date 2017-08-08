Винус Уильямс вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто
МОСКВА, 8 авг —
Р-Спорт. Американка Винус Уильямс вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.
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Девятая ракетка соревнований Уильямс в первом круге была сильнее румынки
Следующей соперницей Уильямс станет чешка Катерина Синякова.
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