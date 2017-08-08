Медведев проиграл Маннарино в первом круге турнира ATP в Монреале
ТАСС, 8 августа. Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Адриану Маннарино в матче первого круга турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале (призовой фонд — $5,3 млн).
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21-летний россиянин проиграл со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Во втором круге Маннарино встретится с канадцем Милошем Раоничем, «посеянным» на турнире под шестым номером.
Также в соревнованиях принимают участие Михаил Южный и Карен Хачанов, они свои матчи первого круга проведут позднее во вторник. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович, отказавшийся от участия в текущем розыгрыше
Турнир в Монреале завершится 14 августа.
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