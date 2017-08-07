Турниры прошедшей недели. Успех Макаровой, неудача Шараповой и прогресс Зверева

Среди коллег выделялись соревнования Generali Open в Китцбюэле — последний европейский грунтовый турнир лета. К сожалению, похвастаться солидным составом участников состязаниям в Австрии не удалось — ведущие игроки уже во всю готовятся к хардовым битвам.

Судя по всему, лидер посева — уругваец Пабло Куэвас — тоже был мыслями уже где-то далеко, иначе объяснить его поражение от хозяина кортов Себастьяна Офнера в стартовом матче довольно сложно. Вдохновлённый таким успехом австриец дошёл в итоге до полуфинала, однако там на двух тай-брейках уступил Жоао Соусе, который ранее оказался сильнее третьего номера посева Паоло Лоренци и ещё одного австрийца Геральда Мельцера.

Вторым финалистом в Китцбюэле стал Филипп Кольшрайбер, которому уже доводилось выигрывать данный турнир два года назад. Немец продвигался по сетке не слишком уверенно, а в ¼ финала вообще был в шаге от поражения, но по ходу соревнований сумел набрать форму и уже в полуфинале без особых проблем разобрался с итальянцем Фабио Фоньини. Не смог составить конкуренцию Кольшрайберу и Соуса — очередная победа в двух сетах, и Филипп берёт второй титул в Китцбюэле за три года.

В мексиканском Лос-Кабосе, где проходил турнир Abierto Mexicano de Tenis, именитых участников набралось побольше. Лидеры посева — Томаш Бердых и Сэм Куэрри синхронно, хотя и не без проблем, вышли в полуфинал.

Правда, чех на этой стадии довольно неожиданно из борьбы выбыл, потерпев поражение от австралийца Танаси Коккинакиса, который, будем надеяться, больше не будет страдать от травм. Куэрри же в весьма напряжённом поединке взял верх над Дамиром Джумхуром. Финальная встреча получилась интересной. Шансы на успех были у обоих спортсменов, но в решающем сете Куэрри реже ошибался и в итоге завоевал уже второй трофей в текущем сезоне.

В Вашингтоне проходил совмещённый турнир Citi Open. Лидером посева мужских соревнований был Доминик Тим, но оправдать свой высокий статус австрийцу не удалось — в третьем круге он в упорной борьбе уступил Кевину Андерсону. Именно южноафриканец стал, пожалуй, главным ньюсмейкером турнира. После победы над Тимом он одолел индийца Юки Бхамбри, двумя кругами ранее сенсационно выбившего из борьбы француза Гаэля Монфиса, а затем выиграл битву подач у американца Джека Сока в полуфинале.

В нижней половине сетки борьба была не менее захватывающей. Уже в третьем раунде болельщиков порадовало интересное противостояние между Кеи Нишикори и Хуаном Мартином Дель Потро, верх в котором взял японец. А этой же стадии случился едва ли не главный апсет всего турнира — россиянин Даниил Медведев отдал только шесть геймов четвёртому сеяному Григору Димитрову. Правда, ни Медведев, ни Нишикори до финала так и не добрались — обоим дорогу преградил Александр Зверев, причём сделал это очень уверенно, отдав Даниилу и Кеи суммарно 13 геймов. В финале Зверев обороты сбавлять не стал и доказал своё превосходство в двух партиях, сделав свой отрыв в Чемпионской гонке U-21 просто неприличным.

Состав участниц финала женских соревнований Citi Open получился ещё более непредсказуемым. Многие ожидали увидеть в титульном матче румынку Симону Халеп, но та снялась со своего матча ¼ финала против Екатерины Макаровой. Кто знает, с каким результатом завершился бы турнир, не получив Симона травму, но в итоге именно россиянка стала триумфатором соревнований.

На старте Екатерина добилась непростой победы над хозяйкой кортов Джейми Лёб, затем переиграла в двух сетах олимпийскую чемпионку Монику Пюиг. После упомянутого выше поединка с Халеп российская теннисистка одержала волевую победу над француженкой Осеан Додин. Соперница Макаровой по финалу определилась в немецком дерби, в котором Юлия Гергёс обыграла Андреа Петкович. Для Юлии это был уже третий в финал в сезоне, но удача в очередной раз от неё отвернулась. Хотя первый сет финала и остался за представительницей Германии, во втором Макарова смогла переломить ход поединка, а решающую партию выиграла «под ноль».

Завершал программу прошлой недели турнир в Стэнфорде. К нему было приковано наибольшее внимание российских любителей тенниса, поскольку именно на соревнованиях Bank of the West Clssic должно было состояться второе по счёту, на этот раз после травмы, возвращение Марии Шараповой в Тур. К сожалению, Мария провела в Стэнфорде только один матч — победный против американки Дженнифер Брэди. В нём Шарапова получила травму и приняла решение от дальнейшей борьбы отказаться.

В итоге состав четвертьфиналисток полностью повторил восьмёрку сеяных спортсменок. Что интересно, в верхней половине таблицы фавориты — Гарбин Мугуруса и Мэдисон Киз — свои дуэли у андердогов — Аны Конюх и Леси Цуренко соответственно — выиграли, тогда как в нижней её части всё произошло с точностью до наоборот: Анастасия Павлюченкова проиграла Коко Вандевеге, а Петра Квитова не смогла одолеть Кэтрин Беллис.

В первом полуфинале Киз на удивление легко обыграла Мугурусу, Вандевеге же буквально разгромила юную соотечественницу Беллис. В течение практически всего решающего поединка Мэдисон диктовала свои условия и после довольно долгого перерыва снова стала чемпионкой соревнований WTA.