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https://sport.mail.ru/news/tennis/30614201/
7 августа 2017, 21:39 | Теннис | Спорт-Экспресс

Два месяца за анаболики. Позорное наказание Эррани

Итальянская теннисистка Сара Эррани получила символическую дисквалификацию за серьезный допинг, заявив, что случайно приняла таблетку своей матери.

Итальянка получила символическую дисквалификацию. Увеличить
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Международная федерация тенниса (ITF) не прошла тест на принципиальность, объявив о символическом наказании в виде двухмесячной дисквалификации для пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Сары Эррани. 30-летняя итальянка попалась на применении запрещенного препарата анастрозола (аримидекса). Это вещество относится к классу анаболических стероидов и может использоваться для повышения уровня тестостерона в организме спортсмена (в этом качестве анастрозол и его аналог летрозол применяют некоторые бодибилдеры). Эррани грозило до четырех лет дисквалификации, однако она сможет вернуться на корт уже в нынешнем сезоне.

БОЛЕЗНЬ ГРЯЗНОГО СТОЛА

Мотивировка фантастически мягкого наказания Сары выглядит просто издевательски, особенно после того, как ITF отказалась идти навстречу Марии Шараповой и дисквалифицировала россиянку на два года за употребление безобидного милдроната. Дисциплинарный комитет федерации поверил в то, что запрещенное вещество попало в организм итальянки случайным образом — с едой, которая контактировала с лекарством ее матери. Мать спортсменки лечится от рака препаратом под названием фемара («Летрозол»). Во время следствия она рассказала, что неоднократно роняла свои таблетки на кухонный стол, в результате чего вещество могло попасть в еду дочери.

Разумеется, матери теннисистки в связи с ее недугом можно только посочувствовать. И теоретически «заражение» еды допингом действительно могло иметь место — наверняка эксперты федерации руководствовались не только рассказами семейства Эррани, но и другими косвенными признаками. Однако та легкость, с которой международные федерации соглашаются с самыми фантастическими поворотами допинговых дел, вызывает просто недоумение. И здесь сразу приходит на ум недавний вердикт Американского антидопингового агентства (USADA), который оправдал бегуна Гила Робертса, утверждавшего, что запрещенный препарат пробенецид попал в его организм в результате страстного поцелуя с любимой девушкой.

Международная федерация тенниса всегда славилась своей либеральностью, легко соглашаясь на дисквалификации в пару месяцев и на условные отстранения от спорта. Однако во время расследования «дела Шараповой» руководство ITF уверяло всех, что времена изменились. Действительно, в тот момент, когда некоторые российские спортсмены оказываются вне спорта более чем на полгода только потому, что на их пробирках оказались царапины непонятного происхождения, двухмесячные дисквалификации за стероиды (пусть и якобы перекочевавшие в организм через кухонный стол) выглядят крайне неубедительно.

Сара ЭРРАНИ.
© AFP 2017

ПО ПРИМЕРУ ПУЭРТЫ

Анализы Эррани дали положительный результат на анастрозол 16 февраля, и, надо полагать, что юристы и медики, нанятые Итальянской федерации тенниса для защиты спортсменки, потратили много времени на то, чтобы придумать убедительную версию случившегося. Найденный в биопробе теннисистки анаболик действительно встречается нечасто. Однако широко известно, что именно на нем попался призер чемпионатов мира по академической гребле и соотечественник Эррани Никколо Морнати, сдавший положительный тест на анастрозол накануне Олимпиады в Рио.

Позиция защиты Эррани оказалась неоригинальна. В 2005 году Мариано Пуэрта также утверждал, что употребил допинг вместе с чужим лекарством. Аргентинский теннисист якобы перепутал стаканы, случайно выпив перед выходом на корт лечебные капли своей жены, и в результате допинг-тест показал наличие в организме стимулятора этилэфрина. Тогда рассеянному Мариано не поверили, оставив его вне игры на восемь лет как рецидивиста (в 2003 году Пуэрта попался еще и на кленбутероле). Правда, потом наказание скостили до двух лет, но все равно это не смешные два месяца, как в случае с Эррани. Да, анализ, взятый у Сары 7 июня был отрицательным, но у нее была масса возможностей к этому сроку вывести из организма любой препарат.

Возможно, Всемирное антидопинговое агентство и оспорит вердикт ITF в Спортивном арбитражном суде. Но сейчас решение по делу Эррани выглядит просто позорным. Вместо четырех лет за серьезный допинг или даже восьми месяцев за «незначительную провинность» Сара получила чисто символическое отстранение и аннулирование результатов за пять месяцев. Конечно, теперь она вылетит из первой сотни рейтинга, скорее всего, будет вынуждена играть маленькие турниры и сильно потеряет в деньгах. Однако по сравнению с возможным завершением карьеры на скандальной ноте — это просто пшик.
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