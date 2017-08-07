Екатерина Александрова выиграла стартовый поединок на соревнованиях Rogers Cup

За 1 час 15 минут поединка 88-я ракетка мира, 22-летняя Екатерина, сделала семь брейков и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче. Её ровесница Викери, занимающая 167-ю строчку мировой табели о рангах, четыре раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и шесть двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге соревнований Rogers Сup Александрова сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.