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https://sport.mail.ru/news/tennis/30614085/
7 августа 2017, 21:33 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Александрова выиграла стартовый поединок на соревнованиях Rogers Cup

Российская теннисистка Екатерина Александрова преодолела барьер первого раунда турнира в Торонто, обыграв в двух сетах американку Сачию Викери, — 6/1, 7/6 (3).

За 1 час 15 минут поединка 88-я ракетка мира, 22-летняя Екатерина, сделала семь брейков и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче. Её ровесница Викери, занимающая 167-ю строчку мировой табели о рангах, четыре раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и шесть двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге соревнований Rogers Сup Александрова сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.
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