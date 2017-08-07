Торонто. Дарья Касаткина на двух тай-брейках одолела Роберту Винчи

Матч продлился 1 час 54 минуты. 38-я ракетка мира, 20-летняя Дарья, записала в свой актив три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 34-летняя Винчи, занимающая 39-е место в мировой классификации, три раза брала подачу оппонентки, совершила один эйс и четыре двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 2:2.

Во втором круге соревнований Rogers Cup Касаткина сразится с украинкой Элиной Свитолиной.