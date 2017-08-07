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https://sport.mail.ru/news/tennis/30613812/
7 августа 2017, 20:29 | Теннис | GoTennis.ru

Торонто. Дарья Касаткина на двух тай-брейках одолела Роберту Винчи

Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла во второй раунд турнира в Торонто, переиграв в двух сетах итальянку Роберту Винчи, — 7/6 (3), 7/6 (1).

Матч продлился 1 час 54 минуты. 38-я ракетка мира, 20-летняя Дарья, записала в свой актив три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 34-летняя Винчи, занимающая 39-е место в мировой классификации, три раза брала подачу оппонентки, совершила один эйс и четыре двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 2:2.

Во втором круге соревнований Rogers Cup Касаткина сразится с украинкой Элиной Свитолиной.
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