Сара Эррани: Запрещённый препарат попал в мой организм по ошибке

«В течение карьеры я ни разу не употребляла запрещённые препараты. С первого дня в статусе профи я строго придерживалась правил ВАДА. Никогда не отправляла запросы о терапевтических исключениях, чтобы благодаря этому использовать запрещённые средства, даже когда была больна. Так сложилось, что препарат летрозол есть в составе лекарства «Фемара», который моя мать принимает ежедневно с 2012 года после того, как перенесла операцию по удалению рака груди. Таким образом, лекарство находилось в доме, где я живу.

Этот препарат может быть опасен для здоровой женщины, и может вызывать неприятные побочные эффекты. Более того, положительного влияния на деятельность профессионального спортсмена выявлено не было.

Вместе с моей семьёй мы старались понять, каким образом вещество попало в мой организм. Я на сто процентов уверена, что приняла его случайно. Единственная правдоподобная версия случившегося — летрозол попал в еду при готовке. При помощи эксперимента мы выяснили, что та концентрация летрозола, которая была найдена у меня в крови, ниже той, которая содержится в одной таблетке.

Предоставила все объяснения трибуналу, который согласился со следующим:

— причиной моего позитивного допинг-теста стало попадание препарата в еду;

— улик, подтверждающих, что я принимала данное лекарство умышленно, нет;

— улик, подтверждающих, что приём препарата положительно повлиял на мои результаты, нет.

Я получила дисквалификацию сроком на два месяца, которая закончится 2 октября. Кроме того, все мои результаты с 16 февраля по 7 июня будут аннулированы. С меня снимут набранные очки, и я должна буду вернуть призовые.

Конечно, я очень расстроена, но сейчас мне остаётся только ждать завершения этого периода. Жаль, что так вышло, но я уверена, что не нарушала правил преднамеренно, и остаюсь чиста перед законом, — написала Эррани.