Бывшая 5-я ракетка мира Сара Эррани дисквалифицирована на 2 месяца за допинг

Запрещенное вещество летрозол, включённое в раздел S4 (гормоны и модуляторы метаболизма) списка запрещённых препаратов ВАДА, обнаружено в пробе теннисистки от 16 февраля. 18 апреля Эррани было предъявлено обвинение в нарушении Антидопинговых правил по статье 2.1 (наличие запрещённой субстанции в пробе игрока). Теннисистка призналась в нарушении и попросила разбирательства независимого суда.

Слушания состоялись 19 июля. По решению независимого трибунала, срок дисквалификации Эррани составил 2 месяца, начиная с 3 августа. Её результаты в период с 16 февраля до 7 июня 2017 года (дата следующего отрицательного теста) аннулированы. Она лишена рейтинговых очков и призовых денег, которые выиграла на соревнованиях в этот период.