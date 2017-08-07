Допинг по-итальянски. Эррани повторяет ошибки Шараповой

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Лучшей теннисистке Италии грозит дисквалификация за нарушение допинговых правил.

Теннисный мир столкнулся с самым громким допинговым скандалом со времени дисквалификации за мельдоний Марии Шараповой. Бывшая пятая ракетка мира и финалистка турнира «Большого шлема» Сара Эррани подозревается в использовании запрещенного вещества под названием аримидекс (анастрозол). По данным газеты Corriere dello Sport, в начале этого года 30-летняя итальянка сдала положительный тест на этот препарат, который является стимулятором и метаболическим гормоном. В ближайшее время ожидаются заявления по этому поводу самой Эррани и Международной федерации тенниса. Федерация тенниса Италии уже наняла юристов и врачей для защиты спортсменки.

БЕЗ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ

Анастрозол является запрещенным веществом, которое применяется при лечении некоторых заболеваний (в частности — рака молочной железы у женщин) и допустим к применению спортсменами при наличии терапевтического исключения, которого у Эррани не было. Скорее всего, основной стратегией защиты станут утверждения, что лекарство попало в организм теннисистки с некачественными биодобавками. В целом это достаточно редкое вещество для спорта, хотя и может использоваться для повышения уровня тестостерона.

Зарегистрировано не более полутора десятков допинговых инцидентов, в которых фигурирует данный анаболик. Самый громкий из них связан с призером чемпионатов мира по академической гребле итальянцем Никколо Морнати, который сдал положительный тест на анастрозол накануне Олимпиады в Рио.

Сара Эррани является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» в парном разряде (в дуэте с Робертой Винчи). Кроме того, она трижды выигрывала со сборной Италии Кубок Федерации. В одиночном разряде главным достижением итальянки (помимо 9 титулов на турнирах WTA) является выход в финал Roland Garros-2012, где она уступила Марии Шараповой. По иронии судьбы, и Шарапова, и Эррани в итоге столкнулись с одинаковыми проблемами. По большому счету мы имеем дело с самым серьезным допинговым скандалом в женском теннисе со времен знаменитой мельдониевой пресс-конференции Шараповой.

НЕОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРОБА

После того, как Международная федерация тенниса устроила показательный суд над Марией, в допинговой истории тенниса наступило затишье, хотя раньше ITF стабильно дисквалифицировала по несколько спортсменов в год, проявляя при этом удивительный либерализм (по сравнению с федерациями из других видов спорта). В «деле Шараповой», находясь под давлением мировых СМИ, Международная федерация решила пойти на принцип. В связи с этим сейчас будет показателен вердикт по «неотрицательной пробе» Эрнани. Даже если у итальянки есть «смягчающие обстоятельства» ей грозит не меньше двух лет дисквалификации, что может означать досрочное завершение карьеры.