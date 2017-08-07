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7 августа 2017, 16:26 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: В Пекине меня всегда круто поддерживали

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала получение wild card на соревнования China Open.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> прокомментировала получение <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на соревнования China <span class=error>Open</span>. Увеличить
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«Привет, мои дорогие китайские болельщики! Я с радостью объявляю, что вернусь в Пекин и сыграю на China Open в октябре. Мне очень приятно, потому что это мой первый азиатский турнир в году.

Когда бы я не играла в Китае, болельщики всегда круто поддерживали меня. Я никогда не забуду последний раз, когда я победила тут, — 2014 год. Я очень благодарна за эту поддержку и с нетерпением жду встречи, — цитирует Марию пресс-служба Тура.
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