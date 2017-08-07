Мария Шарапова: В Пекине меня всегда круто поддерживали

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«Привет, мои дорогие китайские болельщики! Я с радостью объявляю, что вернусь в Пекин и сыграю на China Open в октябре. Мне очень приятно, потому что это мой первый азиатский турнир в году.