Мария Шарапова: В Пекине меня всегда круто поддерживали
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала получение wild card на соревнования China Open.
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«Привет, мои дорогие китайские болельщики! Я с радостью объявляю, что вернусь в Пекин и сыграю на China Open в октябре. Мне очень приятно, потому что это мой первый азиатский турнир в году.
Когда бы я не играла в Китае, болельщики всегда круто поддерживали меня. Я никогда не забуду последний раз, когда я победила тут, — 2014 год. Я очень благодарна за эту поддержку и с нетерпением жду встречи, — цитирует Марию
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