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https://sport.mail.ru/news/tennis/30610849/
7 августа 2017, 15:39 | Теннис | Чемпионат.com

9 августа Эррани проведёт пресс-конференцию в связи с допинговыми обвинениями

9 августа обладательница карьерного «Большого шлема» в парном разряде итальянская теннисистка Сара Эррани проведёт пресс-конференцию в связи с появившейся информацией о положительной допинг-пробе, которая была взята у неё несколько месяцев назад.

Итальянские СМИ сообщили, что в допинг-пробе уроженки Болоньи был обнаружен гормональный стимулятор.

«Федерация тенниса Италии помогает Эррани построить защиту», — написал в своём «твиттере» журналист Энрико Мария Рива.

За свою карьеру Эррани выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде.
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