9 августа Эррани проведёт пресс-конференцию в связи с допинговыми обвинениями
9 августа обладательница карьерного «Большого шлема» в парном разряде итальянская теннисистка Сара Эррани проведёт
пресс-конференцию в связи с появившейся информацией о положительной допинг-пробе, которая была взята у неё несколько месяцев назад.
Итальянские СМИ сообщили, что в
«Федерация тенниса Италии помогает Эррани построить защиту», — написал в своём «твиттере» журналист Энрико Мария Рива.
За свою карьеру Эррани выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде.
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