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https://sport.mail.ru/news/tennis/30610646/
7 августа 2017, 15:37 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова: Потеряла очень много очков в одиночке

Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала победу над немкой Юлией Гёргес в финале турнира в Вашингтоне.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> прокомментировала победу над немкой Юлией <span class=error>Гёргес</span> в финале турнира в Вашингтоне. Увеличить
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«За последнее время я потеряла очень много очков в одиночке, и это ужасно. Поэтому я усердно тренируюсь и верю, что снова буду хорошо играть в обоих зачётах, не только в паре. Сейчас я просто рада, что справилась со всеми трудностями и стала чемпионкой», — цитирует Макарову пресс-служба Тура.
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