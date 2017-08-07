Екатерина Макарова: Потеряла очень много очков в одиночке
Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала победу над немкой Юлией Гёргес в финале турнира в Вашингтоне.
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«За последнее время я потеряла очень много очков в одиночке, и это ужасно. Поэтому я усердно тренируюсь и верю, что снова буду хорошо играть в обоих зачётах, не только в паре. Сейчас я просто рада, что справилась со всеми трудностями и стала чемпионкой», — цитирует Макарову
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