Екатерина Макарова: Потеряла очень много очков в одиночке

«За последнее время я потеряла очень много очков в одиночке, и это ужасно. Поэтому я усердно тренируюсь и верю, что снова буду хорошо играть в обоих зачётах, не только в паре. Сейчас я просто рада, что справилась со всеми трудностями и стала чемпионкой», — цитирует Макарову пресс-служба Тура.