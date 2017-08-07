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7 августа 2017, 14:43 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова: Спасибо всем русским, кто приходил за меня болеть!

Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала победу над немкой Юлией Гёргес в финале турнира в Вашингтоне.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> прокомментировала победу над немкой Юлией <span class=error>Гёргес</span> в финале турнира в Вашингтоне. Увеличить
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«Стала чемпионкой Citi Open! Люблю тебя, Вашингтон! Огромное спасибо всем русским, кто приходил за меня болеть! Вы классные!» — написала Макарова в инстаграме.
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Новости Тенниса

Тарпищев: Победа в паре на Уимблдоне способствовала успеху Макаровой в Вашингтоне

Тарпищев: Победа в паре на Уимблдоне способствовала успеху Макаровой в Вашингтоне

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Успешное выступление на Уимблдонском турнире в парном разряде с Еленой Весниной способствовало победе Екатерины Макаровой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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