Екатерина Макарова: Спасибо всем русским, кто приходил за меня болеть!
Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала победу над немкой Юлией Гёргес в финале турнира в Вашингтоне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Стала чемпионкой Citi Open! Люблю тебя, Вашингтон! Огромное спасибо всем русским, кто приходил за меня болеть! Вы классные!» — написала Макарова в инстаграме.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter