Тарпищев: Победа в паре на Уимблдоне способствовала успеху Макаровой в Вашингтоне

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Макарова в ночь на понедельник стала победительницей турнира в Вашингтоне (призовой фонд — $227 тысяч). В финале 29-летняя россиянка, «посеянная» на турнире под седьмым номером, в трех сетах победила 28-летнюю немку Юлию Гёргес (4).

«Макарова наконец избавилась от травм, которые ее преследовали, и начала показывать стабильную и уверенную игру. Ее победа в Вашингтоне заслужена и очень приятна. Можно порадоваться за нее, — сказал Тарпищев. — Думаю, этой победе способствовал и ее успех в парном разряде Уимблдона».

Титул в Вашингтоне стал для Макаровой третьим в карьере. Ранее она побеждала на турнирах WTA в 2010 и 2014 годах. Россиянка в паре с Весниной является победительницей трех турниров серии Большого шлема. в том числе Уимблдона-2017, и Олимпийских игр 2016 года.

«Макарова всегда хорошо играла в одиночном разряде. Так что ее победа в Вашингтоне не удивительна», — добавил собеседник президент ФТР.