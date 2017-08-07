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https://sport.mail.ru/news/tennis/30608993/
7 августа 2017, 13:26 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Не думаю о том, что могу стать первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что может вернуться на вершину мирового рейтинга по итогам соревнований в Монреале.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> прокомментировал тот факт что может вернуться на вершину мирового рейтинга по итогам соревнований в Монреале. Увеличить
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«Я вообще об этом не думаю. Мне нужно просто хорошо готовиться к турниру и всё. Я продолжу делать всё, чтобы поддерживать уровень, набранный в грунтовом сезоне. Если мне это удастся, у меня будут шансы на успех.

Когда я побеждал в Монреале, в Туре играли Роддик и Хьюитт. Федерер, конечно, тоже играл, а потом пришли Новак и Энди. Это было довольно давно. Мы все стали старше, а на корты выходит уже новое поколение. Так бывает в любом спорте.

Мы с Роджером любим то, чем занимаемся. Мы сохранили страсть к игре, и это помогает оставаться профессионалами и поступать правильно. Конечно, важно оставаться здоровым. На самом деле, психологический аспект не так важен. Нужно просто любить спорт. Нам с Федерером повезло зарабатывать при помощи хобби», — цитирует Надаля пресс-служба Тура.
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