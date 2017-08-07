Юлия Гёргес проиграла шестой финал подряд
В финале соревнований в Вашингтоне немецкая теннисистка Юлия Гёргес потерпела поражение от россиянки Екатерины Макаровой.
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Таким образом, Юлия проиграла уже шестой финальный поединок подряд. Также это поражение стало для неё третьим подряд в финалах текущего сезона.
Свой последний титул Гёргес взяла в Штутгарте, в 2011 году.
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