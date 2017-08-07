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https://sport.mail.ru/news/tennis/30608342/
7 августа 2017, 12:41 | Теннис | GoTennis.ru

Юлия Гёргес проиграла шестой финал подряд

В финале соревнований в Вашингтоне немецкая теннисистка Юлия Гёргес потерпела поражение от россиянки Екатерины Макаровой.

В финале соревнований в Вашингтоне немецкая теннисистка Юлия <span class=error>Гёргес</span> потерпела поражение от россиянки Екатерины <span class=error>Макаровой</span>. Увеличить
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Таким образом, Юлия проиграла уже шестой финальный поединок подряд. Также это поражение стало для неё третьим подряд в финалах текущего сезона.

Свой последний титул Гёргес взяла в Штутгарте, в 2011 году.
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