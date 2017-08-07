Юлия Гёргес проиграла шестой финал подряд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, Юлия проиграла уже шестой финальный поединок подряд. Также это поражение стало для неё третьим подряд в финалах текущего сезона.

Свой последний титул Гёргес взяла в Штутгарте, в 2011 году.