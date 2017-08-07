Александр Зверев: Не всё зависит от меня

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«За последние несколько месяцев я стал заметно сильнее. Также я серьёзно поработал в межсезонье, и это позволяет мне брать такие титулы. Я уже показывал это в Риме, теперь смог повторить.