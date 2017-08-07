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7 августа 2017, 12:23 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев: Не всё зависит от меня

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над южноафриканцем Кевином Андерсоном в финале турнира в Вашингтоне.

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> прокомментировал победу над <span class=error>южноафриканцем</span> <span class=error>Кевином</span> Андерсоном в финале турнира в Вашингтоне. Увеличить
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«За последние несколько месяцев я стал заметно сильнее. Также я серьёзно поработал в межсезонье, и это позволяет мне брать такие титулы. Я уже показывал это в Риме, теперь смог повторить.

Надеюсь, что продолжу показывать теннис такого высокого уровня. Посмотрим, как всё будет развиваться на харде. Конечно, мне хочется начать побыстрее выигрывать титулы, но не всё зависит только от меня, — цитирует Зверева пресс-служба АТР.
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