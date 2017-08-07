Александр Зверев: Не всё зависит от меня
Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над южноафриканцем Кевином Андерсоном в финале турнира в Вашингтоне.
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«За последние несколько месяцев я стал заметно сильнее. Также я серьёзно поработал в межсезонье, и это позволяет мне брать такие титулы. Я уже показывал это в Риме, теперь смог повторить.
Надеюсь, что продолжу показывать теннис такого высокого уровня. Посмотрим, как всё будет развиваться на харде. Конечно, мне хочется начать побыстрее выигрывать титулы, но не всё зависит только от меня, — цитирует Зверева
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