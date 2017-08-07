СМИ: Итальянская теннисистка Эррани подозревается в применении допинга

По его информации, о положительной допинг-пробе спортсменки стало известно в начале года, в ближайшее время ITF сделает официальное заявление. В анализе спортсменки был обнаружен гормональный стимулятор.

В последний раз Эррани выступала на турнире в Вашингтоне (31 июля — 6 августа), где проиграла во втором круге. Следующем соревнованием для 30-летней итальянки должен был стать турнир в Торонто ( 5—13 августа ), но, как отмечает издание, Эррани решила его пропустить.

Эррани занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру в одиночном разряде итальянка выиграла девять турниров WTA.