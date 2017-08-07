СМИ: Итальянская теннисистка Эррани подозревается в применении допинга
ТАСС, 7 августа. Международная федерация тенниса (ITF) ведет разбирательство по делу о положительной
допинг-пробе итальянки Сары Эррани. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
По его информации, о положительной
В последний раз Эррани выступала на турнире в Вашингтоне (31 июля — 6 августа), где проиграла во втором круге. Следующем соревнованием для 30-летней итальянки должен был стать турнир в Торонто (
Эррани занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру в одиночном разряде итальянка выиграла девять турниров WTA.
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