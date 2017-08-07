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https://sport.mail.ru/news/tennis/30607275/
7 августа 2017, 11:38 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Александрова сыграет с Сачией Викери на старте турнира в Торонто

На турнире Rogers Cup, проходящем в Торонто (Канада), завершились все матчи квалификационного турнира. После окончания отборочных поединков состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке соревнований.

На турнире Rogers Cup проходящем в Торонто (Канада) завершились все матчи квалификационного турнира. После окончания отборочных поединков состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке соревнований. Увеличить
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Торонто. Распределение победительниц квалификации по основной сетке

Екатерина Александрова (Россия, Q) — Сачия Викери (США, Q)

Наоми Осака (Япония, Q) — Хизер Уотсон (Великобритания, Q)

Донна Векич (Хорватия, Q) — Эжени Бушар (Канада, WC)

Катержина Синякова (Чехия) — Мариана Дуке-Марино (Колумбия, Q)

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, Q) — Винус Уильямс (США, 9)

Осеан Додин (Франция) — Эшли Барти (Австралия, Q)

Ана Конюх (Хорватия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q)

Сорана Кырстя (Румыния, Q) — Каролин Гарсия (Франция)

Варвара Лепченко (США, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 12)

Дарья Гаврилова (Австралия) — Лара Арруабаррена (Испания, Q).
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