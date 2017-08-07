Екатерина Александрова сыграет с Сачией Викери на старте турнира в Торонто
На турнире Rogers Cup, проходящем в Торонто (Канада), завершились все матчи квалификационного турнира. После окончания отборочных поединков состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке соревнований.
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Торонто. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Екатерина Александрова (Россия, Q) — Сачия Викери (США, Q)
Наоми Осака (Япония, Q) — Хизер Уотсон (Великобритания, Q)
Донна Векич (Хорватия, Q) — Эжени Бушар (Канада, WC)
Катержина Синякова (Чехия) — Мариана
Осеан Додин (Франция) — Эшли Барти (Австралия, Q)
Ана Конюх (Хорватия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q)
Сорана Кырстя (Румыния, Q) — Каролин Гарсия (Франция)
Варвара Лепченко (США, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 12)
Дарья Гаврилова (Австралия) — Лара Арруабаррена (Испания, Q).
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