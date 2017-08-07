Торонто. Расписание первого игрового дня

На корты спорткомплекса соревнований выйдут следующие российские теннисистки: Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.



Rogers Cup. Понедельник, 7 августа



Центральный корт. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)

Кристина Младенович (Франция) — Барбора Стрыкова (Чехия)



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Варвара Лепченко (США) — Елена Остапенко (Латвия)



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Карла Суарес Наварро (Испания) — Петра Квитова (Чехия)



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Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Винус Уильямс (США)



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Люси Шафаржова (Чехия) — Франсуаза Абанда (Канада)



Grantstand. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)

Дарья Касаткина (Россия) — Роберта Винчи (Италия)



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Доминика Цибулкова (Словакия) — Леся Цуренко (Украина)



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Юлия Путинцева (Казхастан) — Слоан Стивенс (США)



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Катержина Синякова (Чехия) — Мариана Дуке-Марино (Колумбия)



Корт № 1. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)

Дарья Гаврилова (Австралия) — Лара Арруабаррена (Испания)



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Ана Конюх (Хорватия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)



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Лорен Дэвис (США) — Анастасия Севастова (Латвия)



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Шуко Аояма и Дария Юрак (Япония/Хорватия) — Надежда Киченок и Анастасия Родионова (Украина/Австралия)



Корт № 3. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)

Андрея Клепач и Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Словения/Испания) — Йоханна Конта и Элина Свитолина (Великобритания/Украина)



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Эри Ходзуми и Мию Като (Япония) — Габриэла Дабровски и Елена Остапенко (Канада/Латвия)



Корт № 4. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)

Наоми Осака (Япония) — Хизер Уотсон (Великобритания)



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Сачия Викери (США) — Екатерина Александрова (Россия)



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Ракель Атаво и Дарья Гаврилова (США/Австралия) — Тимеа Бабош и Андреа Главацкова (Венгрия/Чехия)



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Кристина МакХэйл и Азия Мухаммад (США) — Барбора Крейчикова и Моника Никулеску (Чехия/Румыния).