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7 августа 2017, 11:07 | Теннис | GoTennis.ru

Торонто. Расписание первого игрового дня

Понедельник, 7 августа — первый игровой день женских соревнований Rogers Cup в канадском Торонто. Сегодня стартует одиночный и парный турнир.

Понедельник 7 августа — первый игровой день женских соревнований Rogers Cup в канадском Торонто. Сегодня стартует одиночный и парный турнир. Увеличить
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На корты спорткомплекса соревнований выйдут следующие российские теннисистки: Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.

Rogers Cup. Понедельник, 7 августа

Центральный корт. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Кристина Младенович (Франция) — Барбора Стрыкова (Чехия)

Далее
Варвара Лепченко (США) — Елена Остапенко (Латвия)

Далее
Карла Суарес Наварро (Испания) — Петра Квитова (Чехия)

Далее
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Винус Уильямс (США)

Далее
Люси Шафаржова (Чехия) — Франсуаза Абанда (Канада)

Grantstand. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Дарья Касаткина (Россия) — Роберта Винчи (Италия)

Далее
Доминика Цибулкова (Словакия) — Леся Цуренко (Украина)

Далее
Юлия Путинцева (Казхастан) — Слоан Стивенс (США)

Далее
Катержина Синякова (Чехия) — Мариана Дуке-Марино (Колумбия)

Корт № 1. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Дарья Гаврилова (Австралия) — Лара Арруабаррена (Испания)

Далее
Ана Конюх (Хорватия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)

Далее
Лорен Дэвис (США) — Анастасия Севастова (Латвия)

Далее
Шуко Аояма и Дария Юрак (Япония/Хорватия) — Надежда Киченок и Анастасия Родионова (Украина/Австралия)

Корт № 3. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Андрея Клепач и Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Словения/Испания) — Йоханна Конта и Элина Свитолина (Великобритания/Украина)

Далее
Эри Ходзуми и Мию Като (Япония) — Габриэла Дабровски и Елена Остапенко (Канада/Латвия)

Корт № 4. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Наоми Осака (Япония) — Хизер Уотсон (Великобритания)

Далее
Сачия Викери (США) — Екатерина Александрова (Россия)

Далее
Ракель Атаво и Дарья Гаврилова (США/Австралия) — Тимеа Бабош и Андреа Главацкова (Венгрия/Чехия)

Далее
Кристина МакХэйл и Азия Мухаммад (США) — Барбора Крейчикова и Моника Никулеску (Чехия/Румыния).
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