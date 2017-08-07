Торонто. Расписание первого игрового дня
Понедельник, 7 августа — первый игровой день женских соревнований Rogers Cup в канадском Торонто. Сегодня стартует одиночный и парный турнир.
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На корты спорткомплекса соревнований выйдут следующие российские теннисистки: Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.
Rogers Cup. Понедельник, 7 августа
Центральный корт. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Кристина Младенович (Франция) — Барбора Стрыкова (Чехия)
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Варвара Лепченко (США) — Елена Остапенко (Латвия)
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Карла Суарес Наварро (Испания) — Петра Квитова (Чехия)
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Люси Шафаржова (Чехия) — Франсуаза Абанда (Канада)
Grantstand. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Дарья Касаткина (Россия) — Роберта Винчи (Италия)
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Доминика Цибулкова (Словакия) — Леся Цуренко (Украина)
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Юлия Путинцева (Казхастан) — Слоан Стивенс (США)
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Катержина Синякова (Чехия) — Мариана
Корт № 1. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Дарья Гаврилова (Австралия) — Лара Арруабаррена (Испания)
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Ана Конюх (Хорватия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)
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Лорен Дэвис (США) — Анастасия Севастова (Латвия)
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Шуко Аояма и Дария Юрак (Япония/Хорватия) — Надежда Киченок и Анастасия Родионова (Украина/Австралия)
Корт № 3. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Андрея Клепач и
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Эри Ходзуми и Мию Като (Япония) — Габриэла Дабровски и Елена Остапенко (Канада/Латвия)
Корт № 4. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Наоми Осака (Япония) — Хизер Уотсон (Великобритания)
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Сачия Викери (США) — Екатерина Александрова (Россия)
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Ракель Атаво и Дарья Гаврилова (США/Австралия) — Тимеа Бабош и Андреа Главацкова (Венгрия/Чехия)
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Кристина МакХэйл и Азия Мухаммад (США) — Барбора Крейчикова и Моника Никулеску (Чехия/Румыния).
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