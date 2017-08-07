Александра Саснович поднялась на 94-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Арина Соболенко с 121-й строки поднялась на 111-е место, Ольга Говорцова опустилась на 175-ю позицию, Виктория Азаренко находится на 203-м месте в мировом рейтинге, Вера Лапко занимает 218-е место. В первой десятке рейтинга WTA за минувшую неделю изменений не произошло:

1. Каролина Плишкова (Чехия) — 6751 очко,

2. Симона Халеп (Румыния) — 5830,

3. Ангелика Кербер (Германия) — 5626,

4. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5175,

5. Элина Свитолина (Украина) — 4935,

6. Каролин Возняцки (Дания) — 4860,

7. Йоханна Конта (Великобритания) — 4665,

8. Светлана Кузнецова (Россия) — 4410,

9. Винус Уильямс (США) — 4052,

10. Агнешка Радваньска (Польша) — 3940.

Ничего не изменилось и в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР):

1. Энди Маррей (Великобритания) — 7750,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7465,

3. Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,

4. Стэн Вавринка (Швейцария) — 5780,

5. Новак Джокович (Сербия) — 5325,

6. Марин Чилич (Хорватия) — 5155,

7. Доминик Тим (Австрия) — 4065,

8. Александр Зверев (Германия) — 3560,

9. Кеи Нишикори (Япония) — 3320,

10. Милош Раонич (Канада) — 3220.

Из представителей Беларуси выше всех в одиночном рейтинге стоит Егор Герасимов, у которого 124-е место, Владимир Игнатик занимает 160-ю позицию. В парном рейтинге ветеран Максим Мирный занимает 55-е место.