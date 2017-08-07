Монреаль. Расписание первого игрового дня
Понедельник, 7 августа — первый игровой день мужских соревнований Rogers Cup в канадском Монреале. Сегодня стартует одиночный и парный турнир.
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На корты спорткомплекса соревнований выйдут следующие российские теннисисты: Даниил Медведев и Карен Хачанов.
Rogers Cup. Понедельник, 7 августа
Центральный корт. Начало в 12:30 (19:30 по московскому времени)
Виктор Троицки (Сербия) — Ник Киргиос (Австралия)
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Стив Джонсон (США) — Гаэль Монфис (Франция)
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Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Джон Иснер (США)
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Вашек Поспишил (Канада) — Питер Полански (Канада)
Banque Nationale. Начало в 12:30 (19:30 по московскому времени)
Люка Пуйе (Франция) — Джаред Дональдсон (США)
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Давид Феррер (Испания) — Кайл Эдмунд (Великобритания)
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Брэйден Шнур (Канада) — Ришар Гаске (Франция)
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Тим Смычек (США) — Роберто
Корт № 9. Начало в 12:30 (19:30 по московскому времени)
Альберт Рамос (Испания) — Робин Хаазе (Голландия)
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Дональд Янг (США) — Бенуа Пэр (США)
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Диего Шварцман (Аргентина) — Рейлли Опелка (США)
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Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)
Корт № 5. Начало в 12:30 (19:30 по московскому времени)
Миша Зверев (Германия) — Норберт Гомбош (Словакия)
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Томас Фаббиано (Италия) — Райан Харрисон (США)
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Николас Монро и Джек Сок (США) — Карен Хачанов и Доминик Тим (Россия/Австрия).
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