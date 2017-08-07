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7 августа 2017, 11:07 | Теннис | GoTennis.ru

Монреаль. Расписание первого игрового дня

Понедельник, 7 августа — первый игровой день мужских соревнований Rogers Cup в канадском Монреале. Сегодня стартует одиночный и парный турнир.

Понедельник 7 августа — первый игровой день мужских соревнований Rogers Cup в канадском Монреале. Сегодня стартует одиночный и парный турнир. Увеличить
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На корты спорткомплекса соревнований выйдут следующие российские теннисисты: Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Rogers Cup. Понедельник, 7 августа

Центральный корт. Начало в 12:30 (19:30 по московскому времени)
Виктор Троицки (Сербия) — Ник Киргиос (Австралия)

Далее
Стив Джонсон (США) — Гаэль Монфис (Франция)

Далее
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Джон Иснер (США)

Далее
Вашек Поспишил (Канада) — Питер Полански (Канада)

Banque Nationale. Начало в 12:30 (19:30 по московскому времени)
Люка Пуйе (Франция) — Джаред Дональдсон (США)

Далее
Давид Феррер (Испания) — Кайл Эдмунд (Великобритания)

Далее
Брэйден Шнур (Канада) — Ришар Гаске (Франция)

Далее
Тим Смычек (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Корт № 9. Начало в 12:30 (19:30 по московскому времени)
Альберт Рамос (Испания) — Робин Хаазе (Голландия)

Далее
Дональд Янг (США) — Бенуа Пэр (США)

Далее
Диего Шварцман (Аргентина) — Рейлли Опелка (США)

Далее
Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)

Корт № 5. Начало в 12:30 (19:30 по московскому времени)
Миша Зверев (Германия) — Норберт Гомбош (Словакия)

Далее
Томас Фаббиано (Италия) — Райан Харрисон (США)

Далее
Николас Монро и Джек Сок (США) — Карен Хачанов и Доминик Тим (Россия/Австрия).
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