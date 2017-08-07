Чемпионская гонка U-21. Александр Зверев оторвался от второго места на 2285 очков
Немецкий теннисист Александр Зверев остаётся лидером в новой версии Чемпионской гонки АТР для игроков не старше 21 года.
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На втором и третьем местах расположились россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв соответственно.
Чемпионская гонка U-21. Версия от 7 августа 2017 года
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 3165
2. (2) Карен Хачанов (Россия) — 880
3. (3) Андрей Рублёв (Россия) — 714
4. (5) Даниил Медведев (Россия) — 687
5. (4) Борна Чорич (Хорватия) — 686
6. (6) Хён Чон (Южная Корея) — 505
7. (8) Джаред Дональдсон (США) — 485
8. (7) Фрэнсис Тиафо (США) — 452
9. (9) Эрнесто Эскобедо (США) — 392
10. (12) Кантен Галли (Франция) — 362.
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