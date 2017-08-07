Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30606706/
7 августа 2017, 11:06 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Александр Зверев оторвался от второго места на 2285 очков

Немецкий теннисист Александр Зверев остаётся лидером в новой версии Чемпионской гонки АТР для игроков не старше 21 года.

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> остаётся лидером в новой версии Чемпионской гонки <span class=error>АТР</span> для игроков не старше 21 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На втором и третьем местах расположились россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв соответственно.

Чемпионская гонка U-21. Версия от 7 августа 2017 года

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 3165

2. (2) Карен Хачанов (Россия) — 880

3. (3) Андрей Рублёв (Россия) — 714

4. (5) Даниил Медведев (Россия) — 687

5. (4) Борна Чорич (Хорватия) — 686

6. (6) Хён Чон (Южная Корея) — 505

7. (8) Джаред Дональдсон (США) — 485

8. (7) Фрэнсис Тиафо (США) — 452

9. (9) Эрнесто Эскобедо (США) — 392

10. (12) Кантен Галли (Франция) — 362.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Александра Саснович поднялась на 94-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Александра Саснович поднялась на 94-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает сейчас 94-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
07 августа

Мария Шарапова получила wild card на турнир в Пекине

Екатерина Александрова сыграет с Сачией Викери на старте турнира в Торонто

Девушка недели. Екатерина Макарова