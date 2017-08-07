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7 августа 2017, 10:32 | Теннис | ТАСС

Шарапова получила «уайлд-кард» на участие в турнире WTA в Пекине

ТАСС, 7 августа. Россиянка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

<em>ТАСС 7 августа. </em>Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> получила специальное приглашение (<span class=error>wild</span> <span class=error>card</span>) для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> турнира. Увеличить
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«Победительница China Open 2014 года Мария Шарапова осенью в седьмой раз выступит в Пекине. С нетерпением ждем тебя, Маша!» — говорится в сообщении.

Турнир в Пекине (призовой фонд — более $6,3 млн) пройдет с 30 сентября по 8 октября 2017 года. Ранее стало известно, что Шарапова сыграет на турнире в китайском Тяньцзине (9—15 октября).

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.

В середине июня стало известно, что организаторы турнира WTA в американском Стэнфорде (призовой фонд — около $800 тыс.) предоставили wild card россиянке. На том турнире она снова получила повреждение и снялась с соревнований 2 августа перед матчем второго круга против украинки Леси Цуренко. Кроме того, она получила wild card для участия на турнире WTA в Торонто (5—13 августа), но из-за травмы также была вынуждена с него сняться.
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