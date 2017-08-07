Шарапова получила «уайлд-кард» на участие в турнире WTA в Пекине

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«Победительница China Open 2014 года Мария Шарапова осенью в седьмой раз выступит в Пекине. С нетерпением ждем тебя, Маша!» — говорится в сообщении.

Турнир в Пекине (призовой фонд — более $6,3 млн) пройдет с 30 сентября по 8 октября 2017 года. Ранее стало известно, что Шарапова сыграет на турнире в китайском Тяньцзине ( 9—15 октября ).

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.