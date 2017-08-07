Макарова поднялась на 35-е место в чемпионской гонке WTA

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В ночь на понедельник Макарова стала победительницей турнира WTA в Вашингтоне (призовой фонд — $227 тысяч), победив в финале немку Юлию Гергес со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0. Эта победа позволила российской теннисистке переместиться с 54-го на 35-е место в рейтинге.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила 10-е место. Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, поднялась на 114-ю строчку.

В первой десятке испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с третьего на второе место, обойдя чешку Каролину Плишкову.

Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.

Чемпионская гонка WTA от 7 августа:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 4020 очков.

2 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3978.

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3827.

4 (4). Винус Уильямс (США) — 3667.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 3570.

6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 3455.

7 (8). Каролин Возняцки (Дания) — 3396.

8 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 3362.

9 (9). Кристина Младенович (Франция) — 2867.

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2585…

12 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807…

14 (12). Елена Веснина (Россия) — 1725.

34 (33). Дарья Касаткина (Россия) — 1023…

35 (54). Екатерина Макарова (Россия) — 1019…

55 (53). Наталья Вихлянцева (Россия) — 794…

70 (74). Екатерина Александрова (Россия) — 611…

76 (73). Евгения Родина (Россия) — 586…

114 (128). Мария Шарапова (Россия) — 365.