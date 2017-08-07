Юлия Гёргес: Макарова, ты сражалась лучше!

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«Хочу поздравить Катю с победой. Ты заслужила этот результат, ты лучше сражалась и лучше распределила силы. Надеялась, что что хоть в третьем финале за сезон мне повезёт, но нет. Может, в четвёртом наконец-то выиграю. Но это тоже хороший результат.

Я должна поблагодарить всех болельщиков. Я играю ради вашей поддержки, — сказала Юлия на церемонии награждения.