Макарова поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA, Шарапова — на 22
ТАСС, 7 августа. Россиянка Екатерина Макарова поднялась на 16 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
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В ночь на понедельник Макарова стала победительницей турнира WTA в Вашингтоне (призовой фонд — $227 тысяч), победив в финале немку Юлию Гергес (4) со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0. Эта победа позволила российской теннисистке переместиться с 58-й на 42-ю строчку рейтинга.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, поднялась на 22 позиции — с 171-й на 149-ю. Шарапова
В первую тройку
Рейтинг WTA от 7 августа:
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6751 очков.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5830.
3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5626.
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5175.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4860.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4665.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410.
9 (9). Винус Уильямс (США) — 4052.
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3940…
18 (17). Елена Веснина (Россия) — 2121.
19 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2070…
38 (36). Дарья Касаткина (Россия) — 1331…
42 (58). Екатерина Макарова (Россия) — 1275…
60 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) — 986…
80 (82). Евгения Родина (Россия) — 712…
88 (90). Екатерина Александрова (Россия) — 684…
149 (171). Мария Шарапова (Россия) — 365.
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