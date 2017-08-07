К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ночь на понедельник Макарова стала победительницей турнира WTA в Вашингтоне (призовой фонд — $227 тысяч), победив в финале немку Юлию Гергес (4) со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0. Эта победа позволила российской теннисистке переместиться с 58-й на 42-ю строчку рейтинга.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, поднялась на 22 позиции — с 171-й на 149-ю. Шарапова из-за травмы снялась с турнира в американском Стэнфорде 2 августа перед матчем второго круга против украинки Леси Цуренко, затем спортсменка отказалась от участия в турнире в Торонто.

В первую тройку по-прежнему входят чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 7 августа:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6751 очков.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5830.

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5626.

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5175.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4860.

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4665.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410.

9 (9). Винус Уильямс (США) — 4052.

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3940…

18 (17). Елена Веснина (Россия) — 2121.

19 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2070…

38 (36). Дарья Касаткина (Россия) — 1331…

42 (58). Екатерина Макарова (Россия) — 1275…

60 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) — 986…

80 (82). Евгения Родина (Россия) — 712…

88 (90). Екатерина Александрова (Россия) — 684…

149 (171). Мария Шарапова (Россия) — 365.