Стэнфорд. Спирс и Вандевеге завоевали парный титул
Американские теннисистки Эбигейл Спирс и Коко Вандевеге в финале парных соревнований Bank of the West Classic взяли верх над француженкой Ализе Корне и полькой Алисией Росольской — 6/2, 6/3.
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За 57 минут матча Эбигейл и Коко реализовали три
Титул турнира в Стэнфорде стал для Спирс и Вандевеге первым совместным и принёс им $41,650 призовых и 470 баллов рейтинга.
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