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https://sport.mail.ru/news/tennis/30605818/
7 августа 2017, 9:59 | Теннис | GoTennis.ru

Стэнфорд. Спирс и Вандевеге завоевали парный титул

Американские теннисистки Эбигейл Спирс и Коко Вандевеге в финале парных соревнований Bank of the West Classic взяли верх над француженкой Ализе Корне и полькой Алисией Росольской — 6/2, 6/3.

Американские теннисистки Эбигейл <span class=error>Спирс</span> и <span class=error>Коко</span> Вандевеге в финале парных соревнований <span class=error>Bank</span> of the <span class=error>West</span> Classic взяли верх над француженкой <span class=error>Ализе</span> Корне и полькой <span class=error>Алисией</span> <span class=error>Росольской</span> — 6/2 6/3. Увеличить
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За 57 минут матча Эбигейл и Коко реализовали три брейк-пойнта, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Ализе и Алисия не сделали эйсов или брейков, допустив одну двойную ошибку.

Титул турнира в Стэнфорде стал для Спирс и Вандевеге первым совместным и принёс им $41,650 призовых и 470 баллов рейтинга.
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