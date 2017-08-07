Стэнфорд. Спирс и Вандевеге завоевали парный титул

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За 57 минут матча Эбигейл и Коко реализовали три брейк-пойнта, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Ализе и Алисия не сделали эйсов или брейков, допустив одну двойную ошибку.

Титул турнира в Стэнфорде стал для Спирс и Вандевеге первым совместным и принёс им $41,650 призовых и 470 баллов рейтинга.