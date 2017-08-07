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7 августа 2017, 9:14 | Теннис | Р-Спорт

Макарова заявила, что мечтала выиграть теннисный турнир в Вашингтоне

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Российская теннисистка Екатерина Макарова заявила, что мечтала победить на турнире в Вашингтоне.

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В воскресенье Макарова в финале турнира переиграла немку Юлию Гергес (3:6, 7:6 (7:2), 6:0). Этот титул WTA стал для 29-летней россиянки третьим в карьере в одиночном разряде и первым за три с половиной года.

«Каждый раз, когда я возвращалась сюда, я мечтала выиграть этот турнир, и теперь мне это удалось. Я так счастлива! На этой неделе со мной рядом не было тренера, но были прекрасные болельщики. Они были потрясающими, сегодня я слышала многих россиян, как и на протяжении всего турнира. Я не знаю, как смогла выиграть. Каждую встречу я начинала медленно, без агрессивной игры. Но я не сдавалась и в концовке стала действовать более агрессивно. Мне нравится этот турнир, и я очень счастлива, что теперь в моей коллекции есть этот трофей», — цитирует Макарову сайт WTA.
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