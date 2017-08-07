Макарова заявила, что мечтала выиграть теннисный турнир в Вашингтоне

В воскресенье Макарова в финале турнира переиграла немку Юлию Гергес (3:6, 7:6 (7:2), 6:0). Этот титул WTA стал для 29-летней россиянки третьим в карьере в одиночном разряде и первым за три с половиной года.

«Каждый раз, когда я возвращалась сюда, я мечтала выиграть этот турнир, и теперь мне это удалось. Я так счастлива! На этой неделе со мной рядом не было тренера, но были прекрасные болельщики. Они были потрясающими, сегодня я слышала многих россиян, как и на протяжении всего турнира. Я не знаю, как смогла выиграть. Каждую встречу я начинала медленно, без агрессивной игры. Но я не сдавалась и в концовке стала действовать более агрессивно. Мне нравится этот турнир, и я очень счастлива, что теперь в моей коллекции есть этот трофей», — цитирует Макарову сайт WTA.