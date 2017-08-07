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https://sport.mail.ru/news/tennis/30605445/
7 августа 2017, 9:04 | Теннис | ТАСС

Россиянин Донской поднялся на 12 позиций в чемпионской гонке АТP

ТАСС, 7 августа. Россиянин Евгений Донской поднялся с 98-го на 86-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

<em>ТАСС 7 августа. </em>Россиянин Евгений Донской поднялся с 98-го на 86-е место в чемпионской гонке Ассоциации <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации. Увеличить
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На счету россиянина 454 очка. На прошлой неделе 27-летний Донской дошел до финала турнира серии «Челленджер» (призовой фонд — $150 тысяч) в китайском Чэнду (провинция Сычуань), где уступил представителю Тайваня Лу Яньсюню.

В первой десятке представитель Германии Александр Зверев поднялся с шестого на четвертое место. Швейцарец Стэн Вавринка опустился с четвертой на пятую позицию, хорват Марин Чилич — с пятой на шестую.

Чемпионская гонка АТP от 7 августа:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7095 очков.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3345.

4 (6). Александр Зверев (Германия) — 3165.

5 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.

6 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2905.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585.

8 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290.

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1970.

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 1950…

33 (31). Карен Хачанов (Россия) — 880…

42 (40). Андрей Рублев (Россия) — 773…

47 (42). Даниил Медведев (Россия) — 687…

75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) — 501…

86 (98). Евгений Донской (Россия) — 454.
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