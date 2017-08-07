Россиянин Донской поднялся на 12 позиций в чемпионской гонке АТP
ТАСС, 7 августа. Россиянин Евгений Донской поднялся с 98-го на 86-е место в чемпионской гонке Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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На счету россиянина 454 очка. На прошлой неделе 27-летний Донской дошел до финала турнира серии «Челленджер» (призовой фонд — $150 тысяч) в китайском Чэнду (провинция Сычуань), где уступил представителю Тайваня Лу Яньсюню.
В первой десятке представитель Германии Александр Зверев поднялся с шестого на четвертое место. Швейцарец Стэн Вавринка опустился с четвертой на пятую позицию, хорват Марин Чилич — с пятой на шестую.
Чемпионская гонка АТP от 7 августа:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7095 очков.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3345.
4 (6). Александр Зверев (Германия) — 3165.
5 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2905.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
8 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290.
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1970.
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 1950…
33 (31). Карен Хачанов (Россия) — 880…
42 (40). Андрей Рублев (Россия) — 773…
47 (42). Даниил Медведев (Россия) — 687…
75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) — 501…
86 (98). Евгений Донской (Россия) — 454.
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