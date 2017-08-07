Американка Киз победила Вандевеге и выиграла теннисный турнир в Стэнфорде

Киз, получившая от организаторов третий номер посева, в финале взяла верх над соотечественницей Коко Вандевеге (6) в двух партиях со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

Располагающаяся на 21-м месте в мировом рейтинге 22-летняя Киз завоевала третий трофей в карьере и первый в нынешнем году.