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https://sport.mail.ru/news/tennis/30604456/
7 августа 2017, 9:05 | Теннис | Р-Спорт

Американка Киз победила Вандевеге и выиграла теннисный турнир в Стэнфорде

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Американка Мэдисон Киз выиграла титул на теннисном турнире в американском Стэнфорде, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

Киз, получившая от организаторов третий номер посева, в финале взяла верх над соотечественницей Коко Вандевеге (6) в двух партиях со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

Располагающаяся на 21-м месте в мировом рейтинге 22-летняя Киз завоевала третий трофей в карьере и первый в нынешнем году.
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