Американка Киз победила Вандевеге и выиграла теннисный турнир в Стэнфорде
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Американка Мэдисон Киз выиграла титул на теннисном турнире в американском Стэнфорде, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
Киз, получившая от организаторов третий номер посева, в финале взяла верх над соотечественницей Коко Вандевеге (6) в двух партиях со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.
Располагающаяся на 21-м месте в мировом рейтинге 22-летняя Киз завоевала третий трофей в карьере и первый в нынешнем году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter