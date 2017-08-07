Российский теннисист Медведев поднялся на две строчки в рейтинге ATP
ТАСС, 7 августа. Россиянин Даниил Медведев переместился с 50-й на 48-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
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На одну позицию в рейтинге поднялся Михаил Южный, который теперь занимает 98-е место. Андрей Кузнецов и Андрей Рублев потеряли одну и две позиции соответственно и занимают 67-ю и 53-ю позиции. Карен Хачанов сохранил за собой 30-ю строчку.
В топ-10 изменений не произошло. Рейтинг
Рейтинг ATP от 7 августа:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7750.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5780.
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5325.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 5155.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4065.
8 (8). Александр Зверев (Германия) — 3560.
9 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3320.
10 (10). Милош Раонич (Канада) — 3220…
30 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1330…
48 (50). Даниил Медведев (Россия) — 957…
53 (51). Андрей Рублев (Россия) — 888…
67 (66). Андрей Кузнецов (Россия) — 715…
98 (99). Михаил Южный (Россия) — 560.
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