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https://sport.mail.ru/news/tennis/30604212/
7 августа 2017, 8:56 | Теннис | ТАСС

Макарова: Российских болельщиков было хорошо слышно на турнире WTA в Вашингтоне

ТАСС, 7 августа. Российские болельщики активно поддерживали соотечественницу Екатерину Макарову в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне. Об этом спортсменка рассказала официальному сайту WTA.

Российская теннисистка стала победительницей турнира победив в финале немку Юлию Гёргес. Увеличить
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В ночь на понедельник Макарова стала победительницей турнира WTA в Вашингтоне (призовой фонд — $227 тысяч), победив в финале немку Юлию Гёргес (4) со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0.

«Каждый раз, когда я возвращалась сюда, я мечтала выиграть этот турнир, и вот, наконец, этот момент настал, — сказала Макарова. — Я очень счастлива. На этом турнире со мной не было моего тренера, но зато у меня были отличные болельщики. Поддержка публики была потрясающей, во время финала я слышала голоса российских болельщиков, да и на протяжении всего турнира они были очень заметны».

Этот титул стал для 29-летней Макаровой третьим в карьере. Ранее она побеждала на турнирах ВТА — в 2010 и 2014 годах. Россиянка в паре с Еленой Весниной является победительницей трех турниров серии Большого шлема и Олимпийских игр 2016 года.

За победу на турнире россиянка получит $43 тысячи и 280 рейтинговых очков.
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