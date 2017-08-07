Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30604118/
7 августа 2017, 8:53 | Теннис | ТАСС

Российская теннисистка Макарова выиграла турнир WTA в Вашингтоне

ТАСС, 7 августа. Россиянка Екатерина Макарова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд — $227 тысяч).

В финале 29-летняя россиянка, «посеянная» на турнире под седьмым номером, победила 28-летнюю немку Юлию Гёргес (4) со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0.

Этот титул стал для Макаровой третьим в карьере. Ранее она побеждала на турнирах WTA — в 2010 и 2014 годах. Россиянка в паре с Еленой Весниной является победительницей трех турниров серии Большого шлема и Олимпийских игр 2016 года.

За победу на турнире россиянка получит $43 тысячи и 280 рейтинговых очков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

Фурсенко: "Спартак" ничего не смог противопоставить шикарному ансамблю "Зенита"

Российская теннисистка Макарова выиграла турнир WTA в Вашингтоне

Президент ПСЖ сообщил, что три года планировал переход Неймара

Фурсенко: "Спартак" ничего не смог противопоставить шикарному ансамблю "Зенита"

Российская теннисистка Макарова выиграла турнир WTA в Вашингтоне