Российская теннисистка Макарова выиграла турнир WTA в Вашингтоне

В финале 29-летняя россиянка, «посеянная» на турнире под седьмым номером, победила 28-летнюю немку Юлию Гёргес (4) со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0.

Этот титул стал для Макаровой третьим в карьере. Ранее она побеждала на турнирах WTA — в 2010 и 2014 годах. Россиянка в паре с Еленой Весниной является победительницей трех турниров серии Большого шлема и Олимпийских игр 2016 года.

За победу на турнире россиянка получит $43 тысячи и 280 рейтинговых очков.