Американка Киз стала победительницей турнира WTA в Стэнфорде
ТАСС, 7 августа. Американка Мэдисон Киз выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде (призовой фонд — $710 900).
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В финале 22-летняя теннисистка, «посеянная» на турнире под третьим номером, победила 25-летнюю соотечественницу Коко Вандевеге (6) со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
Для Киз этот титул стал третьим в карьере. Ранее она побеждала на турнирах WTA в 2014 и 2016 годах.
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