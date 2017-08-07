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https://sport.mail.ru/news/tennis/30604038/
7 августа 2017, 2:16 | Теннис | ТАСС

Американка Киз стала победительницей турнира WTA в Стэнфорде

ТАСС, 7 августа. Американка Мэдисон Киз выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде (призовой фонд — $710 900).

В финале 22-летняя теннисистка посеянная на турнире под третьим номером победила 25-летнюю соотечественницу Коко Вандевеге. Увеличить
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В финале 22-летняя теннисистка, «посеянная» на турнире под третьим номером, победила 25-летнюю соотечественницу Коко Вандевеге (6) со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Для Киз этот титул стал третьим в карьере. Ранее она побеждала на турнирах WTA в 2014 и 2016 годах.
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