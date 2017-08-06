Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30603559/
6 августа 2017, 23:58 | Теннис | Чемпионат.com

А. Зверев выиграл турнир в Вашингтоне, завоевав пятый титул в карьере

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем турнира в Вашингтоне, в двух сетах финального матча обыграв представляющего ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Пятый сеяный Зверев шест раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету 15-й ракетки соревнований Андерсона восемь эйсов и три ошибки на подаче. 20-летний Зверев одержал третью победу над Андерсоном в трёх проведённых матчах.

Зверев завоевал пятый титул в карьере в одиночном разряде, четвёртый — в сезоне-2017.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним