А. Зверев выиграл турнир в Вашингтоне, завоевав пятый титул в карьере

Матч продолжался 1 час 10 минут. Пятый сеяный Зверев шест раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету 15-й ракетки соревнований Андерсона восемь эйсов и три ошибки на подаче. 20-летний Зверев одержал третью победу над Андерсоном в трёх проведённых матчах.

Зверев завоевал пятый титул в карьере в одиночном разряде, четвёртый — в сезоне-2017.