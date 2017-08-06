А. Зверев выиграл турнир в Вашингтоне, завоевав пятый титул в карьере
Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем турнира в Вашингтоне, в двух сетах финального матча обыграв представляющего ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 10 минут. Пятый сеяный Зверев шест раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два
Зверев завоевал пятый титул в карьере в одиночном разряде, четвёртый — в сезоне-2017.
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