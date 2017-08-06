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https://sport.mail.ru/news/tennis/30603160/
6 августа 2017, 22:44 | Теннис | Чемпионат.com

Континен и Пирс выиграли турнир в Вашингтоне в парном разряде

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс стали победителями турнира в Вашингтоне в парном разряде.

В финале Континен и Пирс, получившие от организаторов первый номер посева, нанесли поражение вторым сеяным, поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело, со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Победители 11 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 5. На счету проигравших 2 ошибки на подаче.

Для Континена этот трофей стал 15-м в парном разряде, для Пирса — 13-м.
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