Континен и Пирс выиграли турнир в Вашингтоне в парном разряде

В финале Континен и Пирс, получившие от организаторов первый номер посева, нанесли поражение вторым сеяным, поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело, со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Победители 11 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 5. На счету проигравших 2 ошибки на подаче.

Для Континена этот трофей стал 15-м в парном разряде, для Пирса — 13-м.