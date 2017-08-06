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https://sport.mail.ru/news/tennis/30603059/
6 августа 2017, 22:03 | Теннис | Р-Спорт

Теннисист Михаил Южный не смог выйти в основную сетку «Мастерса» в Монреале

Россиянин Михаил Южный не сумел пробиться в основную сетку теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале, призовой фонд которого превышает 4,66 миллиона долларов.

Россиянин Михаил Южный не сумел пробиться в основную сетку теннисного турнира серии <span class=error>Мастерс</span> в Монреале призовой фонд которого превышает 466 миллиона долларов. Увеличить
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Южный во втором раунде отбора уступил французу Пьер-Югу Эрберу — 2:6, 6:2, 3:6. Поединок продолжался 1 час 58 минут.

В основной сетке турнира сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.
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