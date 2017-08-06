Теннисист Михаил Южный не смог выйти в основную сетку «Мастерса» в Монреале
Россиянин Михаил Южный не сумел пробиться в основную сетку теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале, призовой фонд которого превышает 4,66 миллиона долларов.
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Южный во втором раунде отбора уступил французу
В основной сетке турнира сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.
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