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6 августа 2017, 18:44 | Теннис | Чемпионат.com

Габашвили признан MVP летней лиги World Team Tennis

В финале летней лиги World Team Tennis команда Orange County Breakers, за которую в этом сезоне играли в том числе россияне Теймураз Габашвили и в некоторых матчах Мария Шарапова, одержала победу над San Diego Aviators со счётом 22:18.

В финале летней лиги World <span class=error>Team</span> Tennis команда Orange County Breakers за которую в этом сезоне играли в том числе россияне Теймураз <span class=error>Габашвили</span> и в некоторых матчах Мария <span class=error>Шарапова</span> одержала победу над San Diego Aviators со счётом 22:18. Увеличить
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Габашвили принес Orange County победные очки и был признан MVP соревнований среди мужчин-теннисистов.

World TeamTennis— ежегодный профессиональный командный теннисный турнир, проводящийся в США. В WTT принимают участие клубные команды, состоящие из игроков, представляющих различные страны.
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