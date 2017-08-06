Габашвили признан MVP летней лиги World Team Tennis
В финале летней лиги World Team Tennis команда Orange County Breakers, за которую в этом сезоне играли в том числе россияне Теймураз Габашвили и в некоторых матчах Мария Шарапова, одержала победу над San Diego Aviators со счётом 22:18.
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Габашвили принес Orange County победные очки и был признан MVP соревнований среди
World TeamTennis— ежегодный профессиональный командный теннисный турнир, проводящийся в США. В WTT принимают участие клубные команды, состоящие из игроков, представляющих различные страны.
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