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https://sport.mail.ru/news/tennis/30602001/
6 августа 2017, 17:55 | Теннис | GoTennis.ru

Монреаль. Ник Киргиос пригласил всех желающих провести с ним время на корте

Австралийский теннисист Ник Киргиос, готовящийся к старту канадского «Мастерса», пригласил всех желающих на свои тренировки в Монреале.

Австралийский теннисист Ник <span class=error>Киргиос</span> готовящийся к старту канадского <span class=error>Мастерса</span> пригласил всех желающих на свои тренировки в Монреале. Увеличить
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Один из болельщиков в Твиттере спросил у Киргиоса, не затруднит ли его уделить ему пять минут времени, чтобы «постучать» с ним на корте. Спортсмен ответил согласием, а позже пригласил всех желающих.

«Все, кто на этой неделе будут на Rogers Cup, можете приходить ко мне на тренировку — повеселимся и постучим, если захотите», — написал Ник.
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