Монреаль. Ник Киргиос пригласил всех желающих провести с ним время на корте

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Один из болельщиков в Твиттере спросил у Киргиоса, не затруднит ли его уделить ему пять минут времени, чтобы «постучать» с ним на корте. Спортсмен ответил согласием, а позже пригласил всех желающих.

«Все, кто на этой неделе будут на Rogers Cup, можете приходить ко мне на тренировку — повеселимся и постучим, если захотите», — написал Ник.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Also anyone at rogers cup throughout the week can come on my practice court and chill and hit if u want <a href="https://t.co/4qqQdJBVDo">https://t.co/4qqQdJBVDo</a></p>— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) <a href="https://twitter.com/NickKyrgios/status/894012497379852289">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>