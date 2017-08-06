Монреаль. Ник Киргиос пригласил всех желающих провести с ним время на корте
Австралийский теннисист Ник Киргиос, готовящийся к старту канадского «Мастерса», пригласил всех желающих на свои тренировки в Монреале.
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Один из болельщиков в Твиттере спросил у Киргиоса, не затруднит ли его уделить ему пять минут времени, чтобы «постучать» с ним на корте. Спортсмен ответил согласием, а позже пригласил всех желающих.
«Все, кто на этой неделе будут на Rogers Cup, можете приходить ко мне на тренировку — повеселимся и постучим, если захотите», — написал Ник.
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