Тайны мадридского двора. Почему Новак Джокович принял решение досрочно завершить сезон

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«Загадочная сага с резким спадом в игре Новака Джоковича подошла к концу — в конце июля серб сообщил, что досрочно завершает сезон, чтобы залечить травму локтя.

«После того как на протяжении полутора лет меня беспокоила травма локтя, я принял решение взять паузу и не играть на турнирах до конца этого года», — обратился к своим болельщикам Новак на своей странице в Facebook.

«Я консультировался с врачами, и все согласны, что мне нужен отдых и время на восстановление».

Джокович принял участие в 51 турнире «Большого шлема» — спортсмен не пропустил ни одного «мэйджора» с момента своего первого выступления на Australian Open-2005. Новак решился на такой шаг после того, как острая боль в локте помешала ему доиграть матч ¼ финала Уимблдона против чеха Томаша Бердыха. Но всё бы ничего, если бы дело было только в повреждении. После долгожданного триумфа на «Ролан Гаррос"-2015 над Новаком нависла туча невзгод и неприятностей.

И если неудачу на Уимблдоне можно было оправдать моральной и физической усталостью, то поражение от Дениса Истомина на Australian Open объяснить трудно. В Мельбурне Новак всегда чувствовал себя комфортно. Что же произошло в этом году? Может дело в загадочной травме локтя? Неизвестно.

В мае Джокович сделал рискованный шаг — расстался со всеми членами своей команды. Кто-то скажет, что это пустяк, но это совсем не так. Он просто взял и расстался с людьми, которые были рядом в минуты горя и радости. Новак прошёл путь от никому неизвестного мальчугана до 12-кратного чемпиона «мэйджоров», заручившись поддержкой этих людей. Он решил, что подобная встряска в перспективе принесёт ему успех. Но правильно ли предпринимать такие шаги в преддверии старта «Ролан Гаррос» и Уимблдона? Оставим этот вопрос без ответа.

И всё же какая-то тайна в этой истории имеет место быть. Всё происходящее навевает на мысль о том, что Новак решился взять паузу из зависти к результатам Роджера Федерера, который ровно год назад решился на аналогичный шаг. Но ведь Маэстро был убеждён, что безупречное здоровье позволит ему добиваться успехов. Он не ошибся: в сезоне-2017 Роджер как в былые годы играет агрессивно и выигрывает титулы крупнейших турниров. Острый ум и прозорливость помогли вернуть ему былое величие.

Известный теннисный аналитик Брэд Гилберт считает, что причина длительной паузы кроется в том, что Новак боится ложиться на хирургический стол. Рука — главный инструмент теннисиста, поэтому опасения Новака нельзя назвать беспочвенными. За то время, что он будет отдыхать от тенниса, ему представится возможность перезарядить батарейки.

«С начала карьеры у меня не было возможности уделять больше двух-трёх недель максимально интенсивной работе над всеми аспектами игры, использовать стратегический подход и в итоге корректировать или даже менять некоторые вещи, чтобы прибавить», — отметил Новак на пресс-конференции в Белграде.