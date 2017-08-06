Тайны мадридского двора. Почему Новак Джокович принял решение досрочно завершить сезон
Несколько дней назад серб Новак Джокович объявил о досрочном завершении сезона, сославшись на травму локтя. Эта новость вызвала шквал домыслов и слухов в кругу теннисной общественности. Американский теннисный обозреватель Питер Бодо пытается узнать, в чём кроется причина такого решения 30-летнего уроженца Белграда.
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Видимо, что-то случилось...
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«Загадочная сага с резким спадом в игре Новака Джоковича подошла к концу — в конце июля серб сообщил, что досрочно завершает сезон, чтобы залечить травму локтя.
«После того как на протяжении полутора лет меня беспокоила травма локтя, я принял решение взять паузу и не играть на турнирах до конца этого года», — обратился к своим болельщикам Новак на своей странице в Facebook.
«Я консультировался с врачами, и все согласны, что мне нужен отдых и время на восстановление».
Джокович принял участие в 51 турнире «Большого шлема» — спортсмен не пропустил ни одного «мэйджора» с момента своего первого выступления на Australian Open-2005. Новак решился на такой шаг после того, как острая боль в локте помешала ему доиграть матч ¼ финала Уимблдона против чеха Томаша Бердыха. Но всё бы ничего, если бы дело было только в повреждении. После долгожданного триумфа на «Ролан Гаррос"-2015 над Новаком нависла туча невзгод и неприятностей.
И если неудачу на Уимблдоне можно было оправдать моральной и физической усталостью, то поражение от Дениса Истомина на Australian Open объяснить трудно. В Мельбурне Новак всегда чувствовал себя комфортно. Что же произошло в этом году? Может дело в загадочной травме локтя? Неизвестно.
В мае Джокович сделал рискованный шаг — расстался со всеми членами своей команды.
И всё же
Известный теннисный аналитик Брэд Гилберт считает, что причина длительной паузы кроется в том, что Новак боится ложиться на хирургический стол. Рука — главный инструмент теннисиста, поэтому опасения Новака нельзя назвать беспочвенными. За то время, что он будет отдыхать от тенниса, ему представится возможность перезарядить батарейки.
«С начала карьеры у меня не было возможности уделять больше
Из всей этой истории ясно одно: Новак
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