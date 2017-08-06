Педро Соуса стал чемпионом «Челленджера» в Чехии

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Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут, за которые Педро реализовал восемь брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок. Тогда как Гильерме сделал три эйса и шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Этот титул стал для Соусы первым на «Челленджерах» в текущем сезоне, принеся ему €6,190 призовых и 80 баллов рейтинга.