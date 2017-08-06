Педро Соуса стал чемпионом «Челленджера» в Чехии
143-я ракетка мира, португальский теннисист Педро Соуса, в финале турнира категории «Челленджер» в чешском городе Либерец взял верх над бразильцем Гильерме Клезаром, занимающим 264-е место мирового рейтинга, — 6/4, 5/7, 6/2.
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Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут, за которые Педро реализовал восемь
Этот титул стал для Соусы первым на «Челленджерах» в текущем сезоне, принеся ему €6,190 призовых и 80 баллов рейтинга.
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