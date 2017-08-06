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https://sport.mail.ru/news/tennis/30601321/
6 августа 2017, 15:45 | Теннис | GoTennis.ru

Педро Соуса стал чемпионом «Челленджера» в Чехии

143-я ракетка мира, португальский теннисист Педро Соуса, в финале турнира категории «Челленджер» в чешском городе Либерец взял верх над бразильцем Гильерме Клезаром, занимающим 264-е место мирового рейтинга, — 6/4, 5/7, 6/2.

143-я ракетка мира португальский теннисист <span class=error>Педро</span> Соуса в финале турнира категории Челленджер в чешском городе <span class=error>Либерец</span> взял верх над бразильцем <span class=error>Гильерме</span> <span class=error>Клезаром</span> занимающим 264-е место мирового рейтинга — 6/4 5/7 6/2. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут, за которые Педро реализовал восемь брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок. Тогда как Гильерме сделал три эйса и шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Этот титул стал для Соусы первым на «Челленджерах» в текущем сезоне, принеся ему €6,190 призовых и 80 баллов рейтинга.
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