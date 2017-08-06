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https://sport.mail.ru/news/tennis/30600941/
6 августа 2017, 14:35 | Теннис | GoTennis.ru

Филип Крайинович выиграл «Челленджер» в Италии

140-я ракетка мира, сербский теннисист Филип Крайинович, в финале турнира категории «Челленджер» в итальянском городе Бьелла обыграл хозяина кортов Сальваторе Карузо, занимающего 177-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/2.

140-я ракетка мира сербский теннисист <span class=error>Филип</span> Крайинович в финале турнира категории Челленджер в итальянском городе <span class=error>Бьелла</span> обыграл хозяина кортов <span class=error>Сальваторе</span> <span class=error>Карузо</span> занимающего 177-е место мирового рейтинга — 6/3 6/2. Увеличить
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За 1 час 29 минут матча Филип сделал три эйса и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Сальваторе реализовал один брейк-пойнт, не допустив двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Этот титул стал для Крайиновича вторым на «Челленджерах» в текущем сезон, принеся ему €15,270 призовых и 110 баллов рейтинга.
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