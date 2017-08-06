Филип Крайинович выиграл «Челленджер» в Италии

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За 1 час 29 минут матча Филип сделал три эйса и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Сальваторе реализовал один брейк-пойнт, не допустив двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Этот титул стал для Крайиновича вторым на «Челленджерах» в текущем сезон, принеся ему €15,270 призовых и 110 баллов рейтинга.