Филип Крайинович выиграл «Челленджер» в Италии
140-я ракетка мира, сербский теннисист Филип Крайинович, в финале турнира категории «Челленджер» в итальянском городе Бьелла обыграл хозяина кортов Сальваторе Карузо, занимающего 177-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/2.
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За 1 час 29 минут матча Филип сделал три эйса и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Сальваторе реализовал один
Этот титул стал для Крайиновича вторым на «Челленджерах» в текущем сезон, принеся ему €15,270 призовых и 110 баллов рейтинга.
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