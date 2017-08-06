Екатерина Макарова: Мне очень нравится Вашингтон
Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала победу в полуфинале турнира в Вашингтоне.
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«Я очень рада, что после невероятно сложного и долгого матча смогла стать финалисткой. Мне очень нравится Вашингтон, и я получаю удовольствие от всего — как на корте, так и вне. Мне очень комфортно тут», — цитирует Макарову
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