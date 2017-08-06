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https://sport.mail.ru/news/tennis/30600224/
6 августа 2017, 12:08 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова: Мне очень нравится Вашингтон

Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала победу в полуфинале турнира в Вашингтоне.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> прокомментировала победу в полуфинале турнира в Вашингтоне. Увеличить
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«Я очень рада, что после невероятно сложного и долгого матча смогла стать финалисткой. Мне очень нравится Вашингтон, и я получаю удовольствие от всего — как на корте, так и вне. Мне очень комфортно тут», — цитирует Макарову пресс-служба соревнований.
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