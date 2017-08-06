Монреаль и Торонто. Превью турниров

Исторически соревнования назывались чемпионатом Канады и являются третьим по возрасту теннисным турниром в истории — старше только Уимблдон и US Open. Соответственно, за долгие годы проведения Rogers Cup оброс специфическими традициями, которые делают его только интереснее. Например, уникальная система проведения в двух городах параллельно.



Традиционно по чётным годам мужской турнир проводится в Торонто, а женский — в Монреале, и наоборот. В результате достигается сразу две цели — увеличивается охват зрительской аудитории, но при этом снижается нагрузка на каждый отдельно взятый оргкомитет и спорткомплекс.



В Торонто матчи проводятся на территории комплекса Rexall Centre, а в Монреале — на арене Stade Uniprix, перепрофилированной из бейсбольного стадиона Jarry Park, на котором с 1969 по 1976 годы выступала команда MLB «Монреаль Экспос». Соответственно, и форма трибун отчасти сохранила классическую бейсбольную планировку. С другой стороны, арена в Торонто обладает большей вместительностью, и является куда более современной — Rexall Centre был построен в 2004 году.



В истории Canadian Open, традиционно (до введения запрета на рекламу сигарет) спонсировавшегося табачными гигантами Rothmans и du Maurier, самым заслуженным среди мужчин является Иван Лендл. Великий чех девять раз доходил до финала и шесть раз выигрывал, причём трижды, с 1987 по 1989 годы — подряд.

Что касается женских соревнований, то по четыре чемпионских титула в истории Открытой эры здесь имеют американки Крис Эверт и Моника Селеш, причём все свои победы Моника одержала в период с 1995 по 1998 годы, то есть четырежды кряду.



В этом году мужской турнир пройдёт в Монреале, а главной его изюминкой будет тот факт, что по итогам соревнований может смениться лидер мирового рейтинга. Для того, чтобы вновь подняться на вершину, Рафаэлю Надалю, посеянному под первым номером, достаточно будет дойти на Rogers Cup до полуфинала.



Стартовый матч испанец проведёт против победителя игры хорвата Борны Чорича и одного из «квалифайеров». Затем Рафаэль, по всей видимости, сыграет либо с американцем Джоном Иснером, либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро. Наиболее вероятным оппонентом Надаля в четвертьфинале представляется канадец Милош Раонич, который постепенно обретает былую форму, хотя российским болельщикам очень хотелось бы, что ему преградил путь Даниил Медведев, с которым Раонич может встретиться во втором круге.



Ещё одним фаворитом верхней части турнирной таблицы будет успешно выступивший в Вашингтоне Александр Зверев. В первом поединке он, скорее всего, сразится с французом Ришаром Гаске, а в матче 1/8 финала — с австралийцем Ником Киргисом, правда, если последний успел решить физические и психологические проблемы. Что касается возможного соперника немца в четвертьфинале, то здесь список очень велик, но, безусловно, этим игроком хотелось бы видеть Карена Хачанова, хотя уже стартовый оппонент в лице испанца Пабло Карреньо-Бусты может доставить россиянину проблемы.



Вторая половина турнирной таблицы целиком и полностью отдана Роджеру Федереру. Второй раунд, с которого стартует швейцарец, он должен проходить без особых затруднений, в третьем же Роджер, видимо, будет противостоять американцу Джеку Соку. В матче за выход в полуфинал соревнований Федерер, почти наверняка померится силами с японцем Кеи Нишикори, который планомерно набирает форму к US Open.

Хорошие шансы на то, чтобы составить ещё одну четвертьфинальную пару, есть у Григора Димитрова и Доминика Тима. Впрочем, болгарин, стартующий со второго круга, может столкнуться с серьёзным сопротивлением со стороны немца Миши Зверева, а затем наверняка испытает трудности во встрече с чехом Томашем Бердыхом. Турнирный путь Тима выглядит попроще, так что его отсутствие в ¼ финала станет сюрпризом.



В отличие от мужского Тура, где лидер только может смениться, в женском такая рокировка уже произошла, и для Каролины Плишковой турнир в Торонто станет дебютным в качестве первой ракетки мира. На старте чешка сразится с победительницей во встрече между россиянкой Анастасией Павлюченковой и француженкой Ализе Корне. В 1/8 финала Каролина может сыграть с латвийкой Анастасией Севастовой, ну, а наибольшие шансы составить конкуренцию Плишковой в четвертьфинале есть у датчанки Каролин Возняцки, которой вряд ли смогут помешать полька Агнешка Радваньска или американка Коко Вандевеге.