Екатерина Макарова впервые за три года сыграет в финале уровня WTA
Благодаря победе над француженкой Осеан Додин российская теннисистка Екатерина Макарова преодолела полуфинальный барьер турнира в Вашингтоне.
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Таким образом, Макарова впервые с 2014 года дошла до финала одиночных соревнований WTA. Три города назад россиянка выиграла Паттайю.
В решающем поединке Citi Open Екатерина встретится с Гёргес, для которой это будет третий финал в сезоне.
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