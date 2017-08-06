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https://sport.mail.ru/news/tennis/30599915/
6 августа 2017, 11:35 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова впервые за три года сыграет в финале уровня WTA

Благодаря победе над француженкой Осеан Додин российская теннисистка Екатерина Макарова преодолела полуфинальный барьер турнира в Вашингтоне.

Благодаря победе над француженкой <span class=error>Осеан</span> <span class=error>Додин</span> российская теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> преодолела полуфинальный барьер турнира в Вашингтоне. Увеличить
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Таким образом, Макарова впервые с 2014 года дошла до финала одиночных соревнований WTA. Три города назад россиянка выиграла Паттайю.

В решающем поединке Citi Open Екатерина встретится с Гёргес, для которой это будет третий финал в сезоне.
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