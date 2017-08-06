Екатерина Макарова впервые за три года сыграет в финале уровня WTA

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Таким образом, Макарова впервые с 2014 года дошла до финала одиночных соревнований WTA. Три города назад россиянка выиграла Паттайю.

В решающем поединке Citi Open Екатерина встретится с Гёргес, для которой это будет третий финал в сезоне.