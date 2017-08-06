Колумбиец Кабаль и филиппинец Хьюи выиграли теннисный турнир в Лос Кабосе в паре
МОСКВА, 6 авг —
Р-Спорт. Колумбиец Хуан Себастьян Кабаль и филиппинец Трет Конрад Хьюи выиграли в парном разряде теннисный турнир в мексиканском Лос Кабосе, призовой фонд которого превышает 635 тысяч долларов.
В финале Кабаль и Хьюи (2-й номер посева) обыграли перуанца Серхио Гальдоса и венесуэльца Роберто Майтина со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 57 минут.
Кабаль завоевал свой третий в сезоне и 11-й в карьере парный титул АТР, у Хьюи — восьмой титул в карьере и первый в сезоне.
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