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https://sport.mail.ru/news/tennis/30599528/
6 августа 2017, 10:52 | Теннис | Р-Спорт

Колумбиец Кабаль и филиппинец Хьюи выиграли теннисный турнир в Лос Кабосе в паре

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Колумбиец Хуан Себастьян Кабаль и филиппинец Трет Конрад Хьюи выиграли в парном разряде теннисный турнир в мексиканском Лос Кабосе, призовой фонд которого превышает 635 тысяч долларов.

В финале Кабаль и Хьюи (2-й номер посева) обыграли перуанца Серхио Гальдоса и венесуэльца Роберто Майтина со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 57 минут.

Кабаль завоевал свой третий в сезоне и 11-й в карьере парный титул АТР, у Хьюи — восьмой титул в карьере и первый в сезоне.
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