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https://sport.mail.ru/news/tennis/30599425/
6 августа 2017, 10:47 | Теннис | Р-Спорт

Павлюченкова и Савчук не смогли выйти в парный финал теннисного турнира в Стэнфорде

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова в дуэте с украинкой Ольгой Савчук не сумела пробиться в финал парного разряда на теннисном турнире в американском Стэнфорде, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянка Анастасия Павлюченкова в дуэте с украинкой Ольгой <span class=error>Савчук</span> не сумела пробиться в финал парного разряда на теннисном турнире в американском Стэнфорде призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов. Увеличить
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В полуфинале соревнований Павлюченкова и Савчук проиграли американкам Коко Вандевеге и Эбигейл Спирс (3-й номер посева) со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась один час.

В финале Вандевеге и Спирс сыграют с француженкой Ализе Корне и полькой Алисией Росольской.
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