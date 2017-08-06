Павлюченкова и Савчук не смогли выйти в парный финал теннисного турнира в Стэнфорде
МОСКВА, 6 авг —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова в дуэте с украинкой Ольгой Савчук не сумела пробиться в финал парного разряда на теннисном турнире в американском Стэнфорде, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
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В полуфинале соревнований Павлюченкова и Савчук проиграли американкам Коко Вандевеге и Эбигейл Спирс (3-й номер посева) со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась один час.
В финале Вандевеге и Спирс сыграют с француженкой Ализе Корне и полькой Алисией Росольской.
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