Павлюченкова и Савчук не смогли выйти в парный финал теннисного турнира в Стэнфорде

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В полуфинале соревнований Павлюченкова и Савчук проиграли американкам Коко Вандевеге и Эбигейл Спирс (3-й номер посева) со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась один час.

В финале Вандевеге и Спирс сыграют с француженкой Ализе Корне и полькой Алисией Росольской.