Американец Куэрри выиграл турнир ATP в Мексике
ТАСС, 6 августа. Американец Сэм Куэрри стал победителем турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Лос-Кабосе (призовой фонд — более $700 тысяч).
В финале второй «сеяный» Куэрри переиграл Танаси Коккинакиса из Австралии со счетом 6:3, 3:6, 6:2.
Для Куэрри титул в Мексике стал десятым в карьере в одиночном разряде и вторым в 2017 году. В настоящий момент спортсмен занимает 24-е место в рейтинге ATP.
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